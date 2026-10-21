京元電攜手輝達 法人估今年 EPS 上看8.4元

京元電（2449）日前宣布與NVIDIA International, Inc.簽訂預付款協議，支持美國全資子公司AeternZ於當地建置產能；法人機構表示，輝達在今年7月與Amkor也簽約相似的預付款合約，顯示AI晶片由傳統單一系統單晶片朝Chiplet及異質整合發展，封測複雜度提升，IC設計廠和封測廠合作深化，提高後段封測廠訂單能見度。

分析師表示，京元電董事會已於7月決議通過美國投資設廠案，規劃在美國設立孫公司、並興建新廠，投資金額以14億美元為上限。京元電當時表示，此投資主要因應未來營運需求及全球供應鏈布局，後續將依設廠進度與資金需求逐步投入，資金來源以自有資金或借款等方式支應。

此次與NVIDIA International, Inc.協議有助於提高新增產能的需求能見度，並降低部分初期資金壓力。不過，由於預付款金額、實際保留產能規模及相關訂單金額尚未公開，現階段仍無法量化對營收與獲利的貢獻；短期營運表現仍取決於既有產能擴充、新晶片測試需求及美國廠建置進度。

整體而言，NVIDIA與京元電、Amkor的合作，主要是透過客戶預付款支持產能建置，強化供應商的需求與資金能見度；博通與力成的合作，則是透過共同投資發展新的先進封裝技術平台。兩者反映AI半導體產業的合作模式正逐步深化，但資金安排、技術參與程度及投資風險並不相同。

法人機構指出，京元電此次協議對中長期業務發展具正面意義，但在實際財務貢獻尚未明朗前，視為客戶關係深化及產能布局的正面訊號，預估今年每股獲利上看8.4元。