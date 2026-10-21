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六俊電機10月22日登錄興櫃 無人機與機器人市場成新成長引擎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六俊電機10月22日登錄興櫃。六俊董事長賴介村(左四)、總經理張培倫(左三)。福邦證券／提供
六俊電機10月22日登錄興櫃。六俊董事長賴介村(左四)、總經理張培倫(左三)。福邦證券／提供

福邦證券擔任主辦輔導券商的六俊電機儀具（7958）將於10月22日正式登錄興櫃市場，六俊成立於1986年，深耕精密機電領域近40年，為國內少數具備航太級品質認證的電控馬達與致動器專業廠。公司專注於客製化精密馬達及精密機電產品研發、製造及銷售，產品涵蓋馬達及其零組件、雲台、致動器、解角器、電位計及控制器等，廣泛應用於國防航太、工業自動化、無人載具及機器人等高階領域。

六俊長期深耕國防航太利基市場，已通過ISO9001、AS9100D、ISO27001及銀焊Nadcap等國際品質與管理系統及製程認證，掌握精密繞線、動平衡校正、精密加工與組裝等核心製程技術，並具備雷射／電子束焊接、真空含浸等關鍵製程能力。公司產品已應用於空中巴士220、320、350、380、波音737 MAX及巴西Embraer E2等機型之機內燃油傳輸系統，並已加入波音及空中巴士的Tier 2供應鏈，與美系航太供應鏈建立合作關係，展現公司在國際航太供應鏈的技術實力。

營運表現方面，六俊2025年度合併營收約5.09億元，營業毛利率62.5%，稅後淨利約1.34億元，每股盈餘2.56元。六俊技術源自國防航太規格，具備同業不易跨越的技術門檻，動平衡等級可達G1.0以下，震動量較一般馬達減少90%以上，並可於-55°C~125°C的極端環境下運作。公司採高度客製化之經營模式，提供自產品設計、打樣製作、功能測試至量產製造的一站式全流程服務，持續強化產品競爭力。

除既有國防航太業務外，六俊近年積極將航太級技術延伸至工業自動化及無人機與機器人市場，提供無人載具所需之馬達、電子調速器、光學酬載及慣性導航系統等零組件。目前每個月可穩定出貨約四至五萬顆無人機及機器人馬達，並持續新增自動化生產線。在機器人領域，公司已投入機器人關節馬達及關節模組開發，已建立從研發設計到量產製造的一站式整合能力；同時持續投入可見光／紅外光（EO/IR）光電酬載及光纖陀螺儀（FOG）等新產品研發，積極布局無人載具自主導航與光學偵蒐系統。

展望未來，六俊將持續深化與國際大廠的合作關係，並聚焦國防偵蒐系統、航太結構驅動模組、無人飛行載具（UAV）、無人地面載具（UGV）動力系統及機器人關節模組之客製化開發，同時擴充產能並導入自動化生產設備，強化精密加工、電控設計、機構整合與高階品質驗證等核心能力，提升自主生產比率及國際競爭力，掌握國防航太及無人載具市場的需求成長。

興櫃 無人機 機器人

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