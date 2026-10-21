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TPCA Show 2026登場 玻璃基板、TGV 成 AI 封裝新焦點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券大戶投「策略選股」推出「TPCA展覽概念股」。業者提供
永豐金證券大戶投「策略選股」推出「TPCA展覽概念股」。業者提供

第27屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）將於10月20日至22日在南港展覽館1館登場，同期還有台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）與台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）。AI硬體供應鏈從電路板、材料、設備到終端應用三展齊聚，被市場視為觀察明年AI硬體規格走向的重要窗口。

永豐金證券表示，隨著AI晶片封裝尺寸持續放大，傳統有機載板面臨翹曲、散熱等限制，玻璃基板與TGV（玻璃通孔）技術被視為下一代先進封裝的關鍵解方，也成為今年展會的核心話題。載板大廠欣興（3037）、景碩（3189）高層將在展期論壇分享AI與先進封裝趨勢，成為市場觀察焦點；CCL、銅箔、玻纖布等上游材料，以及TGV相關設備族群，也可望隨展會釋出的技術與訂單訊號受到關注。

展覽題材熱度高，但概念股名單往往很長，投資人容易追在高點。永豐金證券表示，大戶投APP「策略選股」此次推出「TPCA展覽概念股」，涵蓋PCB、載板、CCL材料與TGV設備供應鏈，並篩選出近五日漲幅最高的前20名概念股，協助投資人在展前掌握資金流向。

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