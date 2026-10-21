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東元秀冷卻技術 獲利加分
東元（1504）空調事業營運轉型，昨（20）日展出AI資料中心（AIDC）冷卻技術，看好今年空調事業商用與家用營收占比逐漸趨近，預估2027年商用空調加計數據中心冷卻比重將突破六成、成為營運主力，帶動整體獲利結構顯著優化。
東元昨日參加「2026國際冷凍空調綠能科技展」，展出AI資料中心冷卻解決方案。總經理高飛鳶表示，散熱已是AI關鍵基建，東元營運由單機製造延伸為電力、散熱與能管整合方案。爭取國際雲端服務商（CSP）專案，千噸級環保冰水主機亦切入高科技製造業海外建廠供應鏈，在手訂單穩健。
東元說明，傳統家用市場競爭激烈且毛利率偏低，商用與資料中心冷卻系統具備高客製化與高技術門檻，產品毛利顯著提升。今年受惠台商海外建廠與工廠節能改造訂單大量開出，推動商用出貨顯著增長，成為優化獲利體質的關鍵動能。
東元針對AIDC建置需求指出，旗下模組化資料中心與一體式機組整合電力、散熱及能管設備，採工廠預製與整機測試，不僅免建傳統機房、節省三至五成空間，更將工程交期縮短50%，目前馬來西亞POC案已展開驗證。
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