佳世達伺服器業績添柴火

佳世達（2352）搶攻AI資料中心整櫃商機，昨（20）日公布機櫃級AI解決方案，串聯旗下明泰科技、其陽科技、其曜科技與佺璟科技，整合高速傳輸、模組化運算與先進液冷等關鍵技術，從單一設備到整櫃級系統整合，打造可彈性擴充的AI基礎設施，法人看好佳世達AI伺服器開始出貨，為本季營運帶來新動能。

佳世達集團總經理柯淑芬表示，佳世達集團在2026 OCP全球高峰會展出Rack-Scale實機整合，將64埠1.6T高速交換、DC-MHS模組化AI Server、雙相直接液冷（2P DLC）與80kW至3MW冷卻液分配單元（CDU）等關鍵能力，展現AI基礎設施整合實力。

佳世達集團在高速傳輸部分布局64埠1.6T OSFP交換平台，模組化運算部分以OCP DC-MHS模組化架構打造新一代AI Server平台，支援AMD EPYC 9006系列伺服器處理器與PCIe Gen 6連接能力，涵蓋AI、高效能運算與資料密集型工作負載。

佳世達已接獲AI伺服器訂單，規劃本季出貨，希望藉由最新1.6T液冷交換器在高速連接市場「後發先至」，目前相關產品及散熱技術持續推進，目標第4季小量生產，若進展順利，明年可望在AI新賽道貢獻更明顯的營收及獲利。