聽新聞
0:00 / 0:00
台灣大BNPL 搶進寵物消費
台灣大哥大（3045）看準千億「毛孩經濟」，旗下BNPL（先買後付）服務「大哥付你分期」搶進寵物精緻照護帶動的消費需求，攜手全台最大寵物連鎖品牌「寵物公園」，導入線上「寵日配」與全台150間實體門市。
寵物公園觀察，「熟齡照護」、「貓咪商機」與「智能商品」是寵物消費市場的三大成長方向。熟齡照護需求帶動熟齡飼料、機能零食與保健品的需求攀升；貓咪相關消費則從日常食、用品，延伸至機能補充的保健肉泥；同時，智慧餵食機、智能貓砂機等照護設備升級，也推動寵物消費走向高質感、高單價趨勢。
台灣大首度將電信首創的「OMO門號付款」導入實體門市，月租型用戶提供手機門號後，即可透過簡訊連結進入交易流程，自訂分期期數，完成交易。
2025年台灣大「大哥付你分期」交易額年增率高達64%，用戶數同步成長逾六成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。