台灣大BNPL 搶進寵物消費

台灣大哥大（3045）看準千億「毛孩經濟」，旗下BNPL（先買後付）服務「大哥付你分期」搶進寵物精緻照護帶動的消費需求，攜手全台最大寵物連鎖品牌「寵物公園」，導入線上「寵日配」與全台150間實體門市。

寵物公園觀察，「熟齡照護」、「貓咪商機」與「智能商品」是寵物消費市場的三大成長方向。熟齡照護需求帶動熟齡飼料、機能零食與保健品的需求攀升；貓咪相關消費則從日常食、用品，延伸至機能補充的保健肉泥；同時，智慧餵食機、智能貓砂機等照護設備升級，也推動寵物消費走向高質感、高單價趨勢。

台灣大首度將電信首創的「OMO門號付款」導入實體門市，月租型用戶提供手機門號後，即可透過簡訊連結進入交易流程，自訂分期期數，完成交易。

2025年台灣大「大哥付你分期」交易額年增率高達64%，用戶數同步成長逾六成。