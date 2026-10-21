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遠傳打造5G遠距醫療場域
遠傳電信（4904）深耕智慧醫療，打造全台最大5G遠距醫療場域，以AI賦能智慧醫療，攜手醫院、診所及社區照護量能，從預防、診療到在宅照護，建構次世代社區健康照護網。
遠傳資訊暨數位轉型科技群協理陳國正分享，因應超高齡化社會，透過智慧醫療、數位健康服務等創新應用，協助醫療及長照機構提升照護量能、減輕醫事人員負擔，推動產業永續發展。
陳國正指出，5G應用結合專科醫師遠距診療服務，可協助長者進行慢性病診治，免除長途往返醫院的不便；面對急症照護需求，也能透過遠距視訊會診，搭配遠端生理監測、電子處方開立與追蹤，爭取黃金救治時間。
遠傳指出，以Cloud HIS（雲端醫療資訊系統），結合FHIR（快速醫療照護互通資源標準），支援醫院、基層診所、在宅照護的病歷資訊交換、個案協作與追蹤。
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