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TPK擬加碼投資支出

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
TPK-KY策略長劉詩亮談話重點
TPK-KY策略長劉詩亮談話重點

觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）日前宣布擬斥資60億元切入玻璃基板TGV（玻璃穿孔）領域，揮軍AI資料中心市場，引發市場高度關注。策略長劉詩亮昨（20）日透露，市場需求日益高漲，公司未來不排除上調投資金額，藉此強化布局。

TPK今年首度參加2026 TPCA Show（台灣電路板國際展覽會），現場大方秀出TGV玻璃基板的相關樣品，吸引許多產業人士爭相觀看，凸顯技術實力引起市場注目。

劉詩亮進一步表示，從目前產業發展來看，深信玻璃基板將會是未來的趨勢，必須提前卡位，並投入必要的資本支出，而60億元只是目前估計的數字，只要有必要上調，就會持續再投入。

TPK先進技術研發副總蔡宗良則表示，目前公司中壢廠已經率先完成一條玻璃基板TGV試產線，無論是封裝廠或者其他客戶都給予正面回饋，未來將持續提升良率，期許2028年能步入量產階段。

蔡宗良強調，玻璃基板TGV技術與公司的本業技術息息相關，並非是突然跨入此一領域，而是透過累計數十年來的經驗才能獲得目前的成果，現階段在此一領域的研發進度應該是領先同業，期盼持續掌握市場先機。

TPK目前在300×300mm大尺寸TGV面板已具備面板級製程設備與產線整合能力，邁出玻璃基板大尺寸商業化量產的關鍵一步，希望成為營運成長動能。

玻璃基板與TGV技術是市場看好解決AI晶片物理極限與算力瓶頸的關鍵地基工程，若成功量產，有助轉型成功，迎來全新的成長契機。

展望未來，劉詩亮認為，第3季因終端市場漲價，影響買氣表現，而第4季則有客戶新產品上市，預料營運將逐步回穩。

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