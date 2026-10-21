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大眾控強化大馬布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
大眾控攜手Cape EMS
大眾控攜手Cape EMS

大眾控（3701）搶攻光通訊商機，旗下子公司PRO3C（Malaysia）馬來西亞柔佛州新山製造基地日前啟動，並與Cape EMS簽署策略合作備忘錄（MOA）及附條件可贖回可轉換特別股（RCPS）認購協議，為集團下一階段的業務成長及區域布局增添動能。

PRO3C新山廠目前設有八條SMT產線，並計畫於2027年底前逐步擴增至18條，以提升集團因應新世代高速光通訊產品需求的能力。大眾控表示，此次合作不僅是擴大製造資源的配置，更是集團提升產能部署效率及營運彈性的重要策略。

Cape EMS為馬來西亞上市公司，具備多年電子製造服務EMS、既有製造設施、專業人力及在地營運經驗。雙方將結合PRO3C在高速光互連製造、工程技術、品質管理及全球客戶網絡方面的優勢，以及Cape EMS在電子製造服務、供應鏈管理及地方關係資源，建立更具彈性與效率的合作架構。

依據雙方簽署的策略合作備忘錄，Cape EMS將擔任PRO3C在馬來西亞柔佛州的在地策略夥伴，於其位於士乃（Senai）的廠區提供物料配套、倉儲、製造支援及整合支援服務，協助PRO3C推進當地營運與產能擴充計畫。

除製造與營運合作外，PRO3C亦與Cape EMS簽署附條件認購協議，規劃以令吉5,000萬元（約新台幣4.7億元）認購Cape EMS的可贖回可轉換特別股，以資本與業務層面的合作，深化雙方長期策略夥伴關係。認購案尚待相關先決條件成就，包括大眾控董事會、馬來西亞證券交易所及Cape EMS股東會三方的核准。

大眾控指出，此次策略投資主要著眼於集團在柔佛經濟特區的長期營運發展及產能擴充需求。相較於單純委外製造，結合策略投資的合作架構，促進雙方在製造資源、營運規劃及供應鏈管理方面的協作。

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