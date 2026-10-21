是方與中華電拓展跨國AIDC

中華電信（2412）與是方呼應「AI算力即國力」的國家重點產業政策。中華電信總經理林榮賜表示，中華電信與是方手握全台IDC市占率超過78%，持續擴大台灣AIDC布局，包含是方虎尾AIDC、中華電信台中AIDC，拓展以IOWN全光網加速串連台灣IDC及擴大跨國AIDC。

林榮賜參與是方虎尾AI資料中心動土典禮，他表示，是方是中華電信集團優等生，十年前年營收約20億元，十年後翻倍至40億元，每股純益從5元倍增至15.75元，虎尾AI資料中心加入後，是方營運表現將如虎添翼，將為集團迎來新一波的營收與獲利高峰。

中華電信全台擁有超過20個IDC，加計是方，拿下全台IDC市場約78%市占率，近年包含台灣在內的亞太市場是全球成長最大的IDC市場，年複合成長超過一成，AIDC量能成長幅度超越市場水準。

中華電信台中AIDC建置計畫，尚未揭露完整規劃，但已與證交所訂定合作備忘錄，預計2029年加入營運。市場預期，中華電信台中AIDC規劃不輸板橋，預料投資金額也有百億之譜。

林榮賜表示，中華電信IOWN全光網路可打破AIDC地域限制，串連全台AIDC甚至是跨國AIDC量能。中華電信在越南擁有合資IDC資源；是方結盟日本北海道石狩再生能源資料中心，將綠能算力觸角延伸至東北亞，林榮賜強調，看準國際業者以及台灣跨國企業需求，未來將持續擴大跨國AIDC布局，深耕東南亞市場。