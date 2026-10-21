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是方資料中心動土 國際大型CSP、金融等業者關注

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
是方電訊虎尾資料中心動土。左起董事長邵泓嘉、總經理劉耀元。是方／提供
是方電訊虎尾資料中心動土。左起董事長邵泓嘉、總經理劉耀元。是方／提供

是方電訊（6561）斥資33億元投資中科虎尾AI資料中心，昨（20）日舉行動土典禮。是方董事長邵泓嘉表示，新資料中心已吸引國際大型CSP、智慧金融及智慧醫療業者關注，簽約率達五成，預計2028年下半年正式營運，啟用前預銷售目標可望達八到九成，推動未來營收與獲利成長。

是方強調，將透過跨國AIDC戰略合作、深度整合國際海纜網路資源以及三環網路的完整建構，建構西部AI算力新走廊。重要潛在客戶Google、臺灣金控、台積電、台塑高層以及策略夥伴日本北海道石狩綠能資料中心、全球光電也到場支持。展望未來，是方強調，結合旗下資料中心群、三環網路與跨國海纜資源，迎來新一波營收與獲利高峰。

邵泓嘉指出，輝達執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕」理論中，是方除提供先進液冷技術機房，在基礎設施及應用層亦積極參與，包括與母公司中華電信共同建構國內最大雲端／AI資料中心生態系，在應用層則積極拓展台北網際網路交換中心TPIX、雲端交換中心CCX與海纜交換中心TPCX規模，串連企業與AI應用服務商，創造AI藍海價值。

總經理劉耀元表示，期待2028年啟用時預銷售可望達八到九成，2031年可望有損平表現，未來兩大AIDC包含虎尾AI資料中心與聯雲（LY2），搭配宏鼎雲端中心（HD）及麗源網路中心（LY），互為備援，並串聯成為台灣西部AI算力走廊，滿足企業異地備援與高效算力調度，極大化北中南IDC的整體營運優勢。

是方虎尾AI資料中心基地面積總計1.56公頃，總樓板面積約6,500坪，為地上四層建築，以國際Tier 4最高等級標準建置，樓層結構與抗震部分，每層樓高7公尺，樓板載重每平方公尺2,000公斤，可承受七級以上強震；全棟總電力16 MW，預估PUE ≤ 1.4，支援氣冷式及水冷式散熱解決方案，同時強調國際級資安與維運管理。

是方電訊中科虎尾AI資料中心
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