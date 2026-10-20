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泰合上市首日股漲89%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰合（6467）昨（20）日以每股承銷價105.6元由興櫃正式轉上市，早盤一度上漲逾一倍、達219.5元；終場收在200元，上漲94.5元，漲幅仍達89.57%，掛牌首日成交量逾3,000張。

泰合主力產品BEQIA抗血栓口溶膜正同步推進歐美藥證審查，歐盟預計2026年第4季取得上市許可，美國則以2027年4月22日為審查完成目標日期。

泰合生技以自主研發的經上皮藥物傳輸系統（TDS）為核心技術，專注505(b)(2)新劑型新藥開發。公司除了BEQIA外，也正積極推進長效型抗血栓口溶膜TAH3341、及肺纖維化口頰溶膜TAH0031，布局後續成長動能。

泰合董事長李世仁表示，BEQIA以Apixaban為主成分，主要針對需長期接受抗血栓治療的患者，具有無須飲水即可服用的特性。該產品已完成樞紐性臨床試驗，證實與原廠錠劑具有生物等效性，目前已向美國FDA提出新藥上市申請（NDA），進入為期十個月的審查程序。

在國際市場布局方面，泰合規劃2026年至2027年推進BEQIA歐美授權，採取原廠與非原廠合作雙軌策略。

日股 興櫃 漲幅

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