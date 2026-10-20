精華生醫掛牌 拚自動化

漢方保健食品廠精華生醫（7806）近日以承銷價55元上櫃掛牌，目前積極推進自動化產線的新廠擴建計畫，藉以提升產能及產品的多元化，此外，透過複方配方及製備系統等技術與專利布局。

精華生醫2024、2025及2026年上半年度營收分別為4.35億元、5.39億元及2.81億元，每股稅後純益（EPS）分別為3.04元、3.05元及0.97元。

精華生醫成立於2019年底，專注於漢方原料萃取技術，包括鹿茸、鹿骨、菌菇、人參、當歸及黃耆等漢方基底，目前有超過五成的產品添加漢方成分，完整保留漢方原料天然精華的同時，更改善適口性。該公司除已取得ISO 22000、HACCP等認證，並結合傳統漢方草本精髓與西方營養科學，建置逾1,000項客製化配方資料庫，再以「一站式委託開發暨製造服務（One-Stop CDMO）」經營模式，結合多項先進萃取與製劑技術，包含水劑、粉劑、錠劑、硬膠囊、軟膠囊、膏劑與果凍等全方位劑型產線，精準滿足品牌客戶多元的客製化需求及終端消費者的產品應用情境。

疫後「預防醫學」與「日常保健」成為民眾消費習慣，台灣保健食品市場仍具相當成長潛力。精華生醫產品獲國內知名電商平台及電視購物等主流通路品牌大廠青睞，目前積極推進自動化產線的新廠擴建計畫，此外，透過複方配方及製備系統等技術與專利布局，再加上持續投入產品配方的功效性試驗、動物實驗以取得「健康食品」認證為目標，持續提高代工價值及客戶黏著度。