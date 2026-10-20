旭然強攻高階製程商機

過濾設備廠旭然（4556）所開發的半導體先進製程、先進封裝等相關產品正進行客戶驗證，法人看好若完成導入與認證，有望進一步擴大該公司在高階製程液體過濾市場版圖布局，為營運大大加持。

法人表示，旭然近年持續加快半導體、高科技電子及AI相關領域布局，掌握先進製程、先進封裝、A高階載板及AI資料中心液冷等市場需求，並完善布局技術門檻極高的「製程端」過濾應用。

產品涵蓋全氟材質過濾產品、CMP研磨液、高潔淨化學品及UV紫外線等高階應用領域，將既有液體過濾技術、材料開發能力、製造經驗與客戶服務基礎，逐步導入技術門檻與附加價值更高的製程端市場，以迎合先進製程、先進封裝等應用對過濾精度、耐化性、穩定性及潔淨度等要求。

目前相關產品持續推進送樣、驗證與客戶導入，隨著後續認證進度推展，有望進一步擴大旭然於高階製程液體過濾市場版圖布局。