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綠基取得智慧碼頭專案
工業電腦廠新漢集團旗下安控廠綠基（7771）受惠於美系雲端AI客戶應用需求成長，帶動今年業績走高，全資子公司安恩嘉在港口AI智慧視覺領域取得海外專案，母子公司分別深耕雲端AI與智慧碼頭應用，為集團挹注成長動能。
安恩嘉與歐洲智慧碼頭系統夥伴確立台荷港口AI智慧視覺應用合作案，深化貨櫃辨識與碼頭自動化領域合作，持續拓展海外市場。安恩嘉針對港口強風豪雨的作業環境，開發應用於貨櫃辨識及碼頭自動化的AI智慧視覺技術，結合「AI ShakeDry」AI雨滴偵測與微震除水技術，以及OIS光學防手震技術，減少雨滴遮蔽與強風晃動造成的影像干擾，提升貨櫃編號辨識穩定度，協助減少人工介入與作業延誤，降低設備維護及鏡頭清潔成本，提升智慧碼頭自動化作業效率。
安恩嘉相關方案在今年6月於歐洲港口試用後取得正式訂單，預計2027年1月全面導入。
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