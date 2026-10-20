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麗豐大陸單店產值 向上
麗豐-KY（4137）積極調整中國大陸美容市場經營策略，從過去追求展店規模，轉向提升單店產值與營運效率，目前旗下近4,000家門店，單店產值較去年同期成長近一成。
公司表示，隨第4季進入傳統消費購物旺季，將透過「標準店＋輕型店」雙軌展店策略，搭配線上零售、私域直播及產品促銷活動，爭取年底消費商機。
麗豐昨（20）日表示，2026年中國大陸美容市場已從過去的「規模競速」，轉向合規經營與營運品質的競爭。面對市場環境及門店經營條件變化，公司不再單純追求展店數量，而是更加重視既有門店的經營效益，透過數位工具及顧客關係管理，提升客單價與回購率。
目前麗豐加盟體系中，店齡五年以上的加盟店占比達77.02%，顯示加盟體系具有一定的經營基礎。近年公司持續導入線上零售、私域直播、顧客沙龍及培訓輔導等措施，協助加盟門店拓展銷售管道，逐步改善既有門店營收與獲利表現。
在展店策略方面，麗豐今年積極推動「標準店＋輕型店」雙軌模式，並推出「員工展店政策」，鼓勵優秀人才投入加盟經營。
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