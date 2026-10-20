聽新聞
0:00 / 0:00

欣陸安平再生水廠 開工

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

欣陸投控（3703）旗下欣達環工承攬之「安平再生水廠新建工程案統包計畫－第二期（6萬噸）」昨（20）日舉行開工典禮；欣達環工執行長周黎明表示，二廠預計2028年完工，完工後南科供水量由現行的每日3.75萬噸，擴增至每日6萬噸。

周黎明指出，穩定且高品質的水資源供應已成為高科技產業發展的關鍵，這次能持續參與「安平再生水廠二期工程案」這項重要的基礎建設，欣達環工也將透過數位管理與AI智慧輔助系統提供最佳化操作策略，在確保供水穩定的同時，實現低碳節能的可持續運營。

欣達環工指出，這次「安平再生水廠二期工程案」擴建計畫，以「領航矽島、智匯南科」為核心理念，期望透過數位化與淨零雙軸轉型，強化台南科學園區的用水韌性；欣陸投控昨以平盤20.6元作收。

「安平再生水廠二期工程統包案計畫」內容包含將台南市安平再生水廠的供水量由現行的每日3.75萬噸（CMD），擴增至每日6萬噸，並同步增設既有區外輸水管線加壓設施，成為南科高階製程與區域產業發展的堅實後盾。技術應用與智慧化管理方面，欣達環工表示，該案將導入AI智慧監控與水務數位管理系統；為落實淨零減碳目標，本案亦導入多項高效節能處理技術。

開工 黎明 水資源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南安平再生水廠二期擴建工程動土 黃偉哲：兼顧產業發展與環境永續

台南再生水再擴量 安平二期斥15.3億 明年日供水可達6萬噸

淡水警局遷建加水資源回收擴建 藍綠民代籲補足警力滿足科技產業發展

淡水水資源回收中心擴建動土 拚2028年完工

相關新聞

蘋果供應鏈高盛按讚 給予11檔「買進」評等

蘋果首款折疊機iPhone Duo預購強勁，高盛證券維持對2026、2027年iPhone Duo出貨量分別達1,300萬、3,300萬支預估值，並正面看待蘋果供應鏈整體表現。

成交值前十名唯一收紅！緯創逆漲5% 外資、投信為何同步加碼？

台股20日量縮價跌，集中市場指數下跌529.15點，收46,292.93點，成交值降至7,587億元，三大法人擴大賣超968.04億元。觀察成交值前十名個股，僅緯創（3231）逆勢收紅，外資、投信同步大舉買超，成為盤面焦點。

聯茂旺到2029年 看好高階CCL能見度

銅箔基板大廠聯茂（6213）執行長蔡馨暳昨（20）日表示，今年營運高速成長，公司在產能技術做好準備，目標高速成長態勢將持續兩、三年，看好高階CCL能見度達2029年後，旗下M10材料已送樣。

下游硬體股 買盤青睞

台股昨（20）日受制日、韓股市走弱影響，延續震盪打底格局，部分資金轉向獲利穩健、評價相對不高的電子下游硬體股，緯創（3231）、微星等逆勢收紅，法人建議，短多不妨掌握盤面輪動節奏，透過買黑賣紅策略價差操作。

國泰證App推日股即時報價

近年來，日本股市在企業治理改革發酵、AI科技與製造產業成長，及觀光消費回溫等利多帶動下，再度成為全球資金關注焦點。今年日股延續多頭格局，投資熱度持續升溫，東證股價指數（TOPIX）於8月創下4,197點的歷史新高，反映全球AI資本支出擴張下，日本半導體設備、電子零組件及高階製造供應鏈同步受惠。

是方資料中心動土 國際大型CSP、金融等業者關注

是方電訊（6561）斥資33億元投資中科虎尾AI資料中心，昨（20）日舉行動土典禮。是方董事長邵泓嘉表示，新資料中心已吸引國際大型CSP、智慧金融及智慧醫療業者關注，簽約率達五成，預計2028年下半年正式營運，啟用前預銷售目標可望達八到九成，推動未來營收與獲利成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。