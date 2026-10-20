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欣陸安平再生水廠 開工
欣陸投控（3703）旗下欣達環工承攬之「安平再生水廠新建工程案統包計畫－第二期（6萬噸）」昨（20）日舉行開工典禮；欣達環工執行長周黎明表示，二廠預計2028年完工，完工後南科供水量由現行的每日3.75萬噸，擴增至每日6萬噸。
周黎明指出，穩定且高品質的水資源供應已成為高科技產業發展的關鍵，這次能持續參與「安平再生水廠二期工程案」這項重要的基礎建設，欣達環工也將透過數位管理與AI智慧輔助系統提供最佳化操作策略，在確保供水穩定的同時，實現低碳節能的可持續運營。
欣達環工指出，這次「安平再生水廠二期工程案」擴建計畫，以「領航矽島、智匯南科」為核心理念，期望透過數位化與淨零雙軸轉型，強化台南科學園區的用水韌性；欣陸投控昨以平盤20.6元作收。
「安平再生水廠二期工程統包案計畫」內容包含將台南市安平再生水廠的供水量由現行的每日3.75萬噸（CMD），擴增至每日6萬噸，並同步增設既有區外輸水管線加壓設施，成為南科高階製程與區域產業發展的堅實後盾。技術應用與智慧化管理方面，欣達環工表示，該案將導入AI智慧監控與水務數位管理系統；為落實淨零減碳目標，本案亦導入多項高效節能處理技術。
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