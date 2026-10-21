國泰證App推日股即時報價

近年來，日本股市在企業治理改革發酵、AI科技與製造產業成長，及觀光消費回溫等利多帶動下，再度成為全球資金關注焦點。今年日股延續多頭格局，投資熱度持續升溫，東證股價指數（TOPIX）於8月創下4,197點的歷史新高，反映全球AI資本支出擴張下，日本半導體設備、電子零組件及高階製造供應鏈同步受惠。

此外，日本企業推動公司治理與資本效率改革開始發酵，也為日股帶來中長期結構性題材，使日股市場動能維持強勁態勢。

為滿足台灣投資人日趨多元的海外投資需求，國泰證券今年6月於「國泰證券App 」推出「日股即時報價與交易整合」服務，整合日股盤中即時行情報價、個股資訊及個股下單功能，讓投資人透過單一平台，即可掌握日本市場動態並完成交易，是台灣相當積極推廣日股投資的大型券商。

為讓投資人從市場行情到企業基本面皆可迅速掌握，國泰證券提供多元分析工具，在單一App介面整合多周期K線圖、個股基本面資料、財務指標與股利政策等資訊，協助投資人全面評估標的、降低資訊落差，以提升海外投資體驗。

東京證券交易所執行役員礒本直樹表示：「日本股票市場正持續推動各項重要改革，並邁向全新發展階段。在正面變革的帶動下，包括東證股價指數（TOPIX）在內的主要市場指數近年來表現亮眼，並屢創歷史新高。

國泰證券作為台灣領先的證券商之一，在推廣日本股票投資上扮演著重要角色。相信擴大日本股票市場的投資參與管道，將為台灣投資人帶來更多元的投資選擇，並有助於長期資產配置與財富累積。」

國泰證券表示，伴隨投資人資產配置逐步走向國際化，交易平台不再只是單純的下單工具，更是整合市場資訊、投資分析與交易服務的重要關鍵。未來，國泰證券將持續拓展多市場、多商品的投資選擇，致力於打造即時、簡單且完整的一站式海外投資體驗，以持續滿足投資人多元化的海外資產配置需求，陪伴投資人掌握全球市場機會，一起，把投資變簡單。