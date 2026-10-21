聽新聞
0:00 / 0:00

國泰證App推日股即時報價

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
東京證券交易所執行役員礒本直樹，肯定國泰證券作為領先的台灣證券商，在推廣日股投資扮演重要角色。國泰證券、東京證券交易所／提供
東京證券交易所執行役員礒本直樹，肯定國泰證券作為領先的台灣證券商，在推廣日股投資扮演重要角色。國泰證券、東京證券交易所／提供

近年來，日本股市在企業治理改革發酵、AI科技與製造產業成長，及觀光消費回溫等利多帶動下，再度成為全球資金關注焦點。今年日股延續多頭格局，投資熱度持續升溫，東證股價指數（TOPIX）於8月創下4,197點的歷史新高，反映全球AI資本支出擴張下，日本半導體設備、電子零組件及高階製造供應鏈同步受惠。

此外，日本企業推動公司治理與資本效率改革開始發酵，也為日股帶來中長期結構性題材，使日股市場動能維持強勁態勢。

為滿足台灣投資人日趨多元的海外投資需求，國泰證券今年6月於「國泰證券App 」推出「日股即時報價與交易整合」服務，整合日股盤中即時行情報價、個股資訊及個股下單功能，讓投資人透過單一平台，即可掌握日本市場動態並完成交易，是台灣相當積極推廣日股投資的大型券商。

為讓投資人從市場行情到企業基本面皆可迅速掌握，國泰證券提供多元分析工具，在單一App介面整合多周期K線圖、個股基本面資料、財務指標與股利政策等資訊，協助投資人全面評估標的、降低資訊落差，以提升海外投資體驗。

東京證券交易所執行役員礒本直樹表示：「日本股票市場正持續推動各項重要改革，並邁向全新發展階段。在正面變革的帶動下，包括東證股價指數（TOPIX）在內的主要市場指數近年來表現亮眼，並屢創歷史新高。

國泰證券作為台灣領先的證券商之一，在推廣日本股票投資上扮演著重要角色。相信擴大日本股票市場的投資參與管道，將為台灣投資人帶來更多元的投資選擇，並有助於長期資產配置與財富累積。」

國泰證券表示，伴隨投資人資產配置逐步走向國際化，交易平台不再只是單純的下單工具，更是整合市場資訊、投資分析與交易服務的重要關鍵。未來，國泰證券將持續拓展多市場、多商品的投資選擇，致力於打造即時、簡單且完整的一站式海外投資體驗，以持續滿足投資人多元化的海外資產配置需求，陪伴投資人掌握全球市場機會，一起，把投資變簡單。

日股 國泰 App

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業獲利優於預期 AI投資熱潮延續 主動選股價值受市場關注

亞洲科技股漲多還能買？野村投信看台日韓獲利成長…00420A、009833將募集

大華銀ETF 00918規模今年暴增90%突破1,600億元

美股基金單周吸金居冠 安聯投信：資金往美股、新興市場靠攏

相關新聞

蘋果供應鏈高盛按讚 給予11檔「買進」評等

蘋果首款折疊機iPhone Duo預購強勁，高盛證券維持對2026、2027年iPhone Duo出貨量分別達1,300萬、3,300萬支預估值，並正面看待蘋果供應鏈整體表現。

聯茂旺到2029年 看好高階CCL能見度

銅箔基板大廠聯茂（6213）執行長蔡馨暳昨（20）日表示，今年營運高速成長，公司在產能技術做好準備，目標高速成長態勢將持續兩、三年，看好高階CCL能見度達2029年後，旗下M10材料已送樣。

下游硬體股 買盤青睞

台股昨（20）日受制日、韓股市走弱影響，延續震盪打底格局，部分資金轉向獲利穩健、評價相對不高的電子下游硬體股，緯創（3231）、微星等逆勢收紅，法人建議，短多不妨掌握盤面輪動節奏，透過買黑賣紅策略價差操作。

國泰證App推日股即時報價

近年來，日本股市在企業治理改革發酵、AI科技與製造產業成長，及觀光消費回溫等利多帶動下，再度成為全球資金關注焦點。今年日股延續多頭格局，投資熱度持續升溫，東證股價指數（TOPIX）於8月創下4,197點的歷史新高，反映全球AI資本支出擴張下，日本半導體設備、電子零組件及高階製造供應鏈同步受惠。

是方資料中心動土 國際大型CSP、金融等業者關注

是方電訊（6561）斥資33億元投資中科虎尾AI資料中心，昨（20）日舉行動土典禮。是方董事長邵泓嘉表示，新資料中心已吸引國際大型CSP、智慧金融及智慧醫療業者關注，簽約率達五成，預計2028年下半年正式營運，啟用前預銷售目標可望達八到九成，推動未來營收與獲利成長。

是方與中華電拓展跨國AIDC

中華電信（2412）與是方呼應「AI算力即國力」的國家重點產業政策。中華電信總經理林榮賜表示，中華電信與是方手握全台IDC市占率超過78%，持續擴大台灣AIDC布局，包含是方虎尾AIDC、中華電信台中AIDC，拓展以IOWN全光網加速串連台灣IDC及擴大跨國AIDC。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。