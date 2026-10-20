雄獅冬季訂單火熱 歐洲行程銷售增逾六成

雄獅（2731）冬季旅遊訂單人數年增三成，歐洲訂單更增逾六成，帶動第4季業績動能。面對2027年旅遊市場消費K型化，雄獅加速布局高端、主題及深度旅遊，力拚客單價與營運成長。

雄獅總經理黃信川昨（20）日表示，旅遊市場正出現結構性轉變，消費者不再單純以價格及目的地決定行程，而是先確立旅遊目的，再選擇符合需求的產品。未來市場將呈現K型化發展，高端客群追求品質、深度及獨特體驗，預算型旅客則重視價格彈性與旅遊效率，旅行社能否精準掌握客群需求，將是2027年營運成長關鍵。

雄獅今年冬季訂單強勁，除了機票價格趨穩，既有會員回流購買比率逾六成，也成為重要支撐。其中，歐洲旅遊受惠國際航網恢復及轉機便利性提升，訂單年增逾六成，不少旅客提前半年預訂北歐極光等熱門行程。

亞洲市場同樣出現消費升級，日本六天以上團體旅遊人數成長四成，東南亞旅客則更重視住宿品質，五星級飯店及度假村需求升溫。雄獅近三年高球旅遊業務也持續擴張，今年出團人數已超越去年全年，較2024年成長逾四成，反映高附加價值產品具備成長空間。

因應市場變化，雄獅透過SP Collection高端旅遊產品，結合運動賽事、文化探索及特色住宿，擴大差異化布局。