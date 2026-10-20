時碩泰國「智造」園區 啟用

時碩工業（4566）昨（20）日宣布，位於泰國春武里府的超級智慧製造園區正式開幕。隨著AI液冷、航太及高價值精密製造能力陸續導入，泰國園區將成為時碩全球製造布局的重要據點，為第二成長曲線奠定基礎。

時碩斥資3,000萬美元打造泰國超級智慧製造園區，占地17.76公頃，規劃七棟廠房及一棟辦公大樓，為集團單一最大生產基地，目前完成辦公大樓及三棟廠房，於第3季進入試量產，初期生產汽車及工業產品為主。

在新興業務方面，泰國園區未來將逐步導入AI伺服器液冷相關產線；航太業務則結合天陽航太的精密鑄造與製造能力，規劃於2027年建置鋁合金精密鑄造生產線、2028年投產。

此外，集團亦持續布局半導體設備及具身機器人等高價值精密零組件應用，擴大未來成長動能。

時碩多元產品布局有成，AI伺服器液冷散熱產品出貨開始放量，加上人形機器人與航太獲中國零組大件大單，帶動9月合併營收達6.67億元，月增11.9%、年增44.6%，改寫單月營收新高；累計前三季合併營收46.40億元、年增23.4%，亦創同期新高。

時碩9月營收突破6億元，且連四月創歷史新高；累計第3季合併營收18.18億元，季增24%、年增43%，改寫單季營收新高。法人說，時碩下半年營運逐月增溫，全年營收可望創歷史新高。

時碩集團創辦人暨總裁黃亞興表示，面對全球供應鏈重組與客戶在地化需求，時碩將春武里園區定位為「區域生產中心、全球供應鏈樞紐與東協市場橋頭堡」，串聯台灣、中國大陸及泰國生產基地，提升全球產能調度彈性、交付效率與供應鏈韌性。

針對營運現況，黃亞興指出，航太及AI相關應用為集團的成長動能，其中航太業務獲利能力優於汽車及工業相關產品，目前訂單能見度看到2030年，AI水冷散熱需求也持續看旺。

展望明年，時碩持續擴大及提升既有產品線，在汽車、工業應用與半導體設備、航太等業務發展，切入人工智慧伺服器散熱液冷產品，與具身機器人關鍵零組件利基市場下，內部營運目標維持營收雙位數成長。