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東台訂單看到明年底

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
東台精機參加TPCA Show展出亮點
東台精機參加TPCA Show展出亮點

AI伺服器板與IC載板擴產需求強勁，帶動高階PCB鑽孔設備訂單湧入。東台精機（4526）董事長嚴瑞雄表示，目前訂單能見度已達2027年底，產能持續滿載，正積極優化產線、擴充產能，搶攻全球高階PCB設備商機。

東台昨（20）日參加「TPCA Show 2026台灣電路板產業國際展覽會」，以「智造進化．驅動高階板未來」為主題，展出CCD高精度鑽孔機及鑽孔站別無人化整合方案，鎖定AI伺服器板與IC載板製造需求，擴大爭取國際客戶訂單。

嚴瑞雄指出，隨著AI基礎建設快速擴張，高階PCB製程複雜度提高，鑽孔已成為整體生產流程的關鍵瓶頸。東台近年積極鎖定全球前20大高階PCB製造商，目前訂單來自台灣、中國大陸及韓國等地的指標性板廠供應鏈，反映AI相關設備需求持續升溫。

其中，AI伺服器板朝高多層數、高密度設計發展，對鑽孔精度、加工效率及良率要求同步提高；IC載板則因先進封裝技術持續演進，對精密定位及製程穩定性提出更高標準，也使高階鑽孔設備成為PCB業者擴產的重要投資項目。

嚴瑞雄表示，東台此次展出的CCD高精度鑽孔機，針對IC載板及AI伺服器板的加工需求設計，透過影像辨識與定位技術，提高鑽孔精準度，滿足高階板材的量產要求。

設備並採用輕量化工作台，降低高速移動產生的慣性負載，搭配強效邊夾與全面性夾持設計，抑制板材翹曲造成的加工誤差，提升定位一致性及產品品質。

除了單機設備，東台也加速由設備製造商轉型為自動化系統整合服務商。嚴瑞雄指出，此次推出的鑽孔站別無人化方案，整合自主移動機器人（AMR）、自動換刀、板材上下料及刀具倉儲管理，涵蓋鑽孔製程前後端的自動化作業。

其中，前端透過AMR執行自動換刀，後端負責板材上下料，並結合集中式刀具管理及物料物流調度，降低人工搬運與設備等待時間，提升生產線運作效率。

PCB 伺服器

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