尖點（8021）昨（20）日在TPCA Show 2026大展技術實力，看好AI帶動PCB產業升級，高階鑽針供不應求，正加速擴產腳步。尖點總經理林若萍表示，規劃2027年底鑽針月產能7,000萬支、2028年底達9,000萬支，應對市場成長趨勢。

尖點在TPCA Show 2026展出多項高階PCB精密鑽孔技術與解決方案，涵蓋AI伺服器高階材料加工、微型深孔鑽孔、特殊刀具設計及高效能鍍膜等八大技術主題，持續投入精密加工技術研發，因應高階PCB製程升級。

尖點指出，PCB產品朝向高層數、高密度及高性能材料應用發展，對鑽孔精度、孔壁品質、加工效率及製程穩定性提出更高要求。 尖點長期深耕PCB精密鑽針研發製造及專業鑽孔加工服務，持續結合刀具設計、材料加工及製程技術，因應新一代高階PCB的加工挑戰。

尖點也針對ABF／FC載板、石英玻璃布（M9）、M10及PTFE高頻材料，展出相應的精密鑽孔技術，以新一代AI運算平台相關PCB應用作為技術開發方向，優化鑽針幾何設計、排屑能力及加工條件。