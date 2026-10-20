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金居拚明年績增雙位數

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

金居（8358）董座李思賢昨（20）日表示，看好AI帶動材料升級需求，高階銅箔HVLP4缺口持續擴大，公司持續推動新廠開出HVLP4產能，雲林三廠新廠預計2027年首季陸續開出產能，隨產品組合優化與新產能開出，有助今年與明年營運持續挑戰新高，明年力求續拚雙位數成長。

李思賢昨日在台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）做上述預期，公司擬發可轉換公司債（CB），因應新廠後續投資需求，發行金額仍在討論。

金居日前公告，將對旗下馬來西亞子公司Co-Tech Development（Penang） Sdn. Bhd.增資，預計投資14億元，擴充海外生產據點，外界看好高階HVLP在2027-2028年持續供不應求，帶動金居營運穩健成長。

金居 材料 公司債

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