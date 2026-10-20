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運錩打進蘋果折疊機鏈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
運錩搶攻蘋果供應鏈布局
運錩搶攻蘋果供應鏈布局

運錩（2069）高階材料布局傳捷報，旗下全資子公司「寧波奇億」傳出取得蘋果折疊手機鈦板供應商資格，打進美系手機大廠供應鏈。隨著蘋果折疊手機商機啟動，相關材料出貨可望成為運錩第4季及明年營運新動能。

運錩近年積極推動產品高值化，旗下中國大陸子公司寧波奇億從傳統不銹鋼加工，跨入3C電子及高階車用市場。市場傳出，寧波奇億已成為蘋果認證的折疊手機鈦板主要供應商之一。

對此，運錩昨（20）日表示，寧波奇億已切入美系手機相關供應鏈，供應「螢幕底層使用的鈦金屬材料」，並已開始交貨。公司也將持續接觸新產品及新客戶，擴大高階電子材料市場布局。

運錩指出，無論折疊手機或一般智慧手機，對機身輕薄化及結構強度都有一定要求，螢幕底層與機身零件均存在精密金屬材料的應用機會。寧波奇億將運用既有精密加工技術，持續提高高附加價值產品比重。

法人分析，折疊手機對金屬材料的厚度公差、平整度、結構強度及加工穩定性要求較高，供應商須具備精密壓延及穩定量產能力。隨著蘋果推出折疊手機，相關高階材料需求增加，寧波奇億後續出貨規模擴大，有助提高產能利用率及獲利貢獻。

除了3C電子，寧波奇億也積極拓展高階車用材料市場。運錩表示，目前已布局高階車款邊飾條產品，相關車種對外觀及品質要求較高，將成為產品升級方向之一，未來持續減少對低利潤產品的依賴，擴大高階應用市場。

運錩 蘋果 折疊手機

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