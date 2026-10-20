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中石化催動資產活化

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中石化（1314）昨（20）日與子公司鼎越開發於證交所召開記者會。中石化總經理陳穎俊說明，鼎越公司之聯貸案，已獲聯貸金融機構同意展期一年，並將於明年3月及9月，分兩次償還共10億元借款。

中石化並表示，將持續推進資產活化，積極處分高雄前鎮土地資產，以充實營運資金、強化財務穩健。

陳穎俊表示，因鼎越公司之京華廣場土地開發案籌組之聯貸合約，原訂於2026年11月5日到期；經申請展延，已獲聯貸銀行團全數同意，將合約到期日展期一年。中石化及鼎越公司並分別於2027年3月償還5億元、2027年9月償還5億元。

陳穎俊指出，將與鼎越公司持續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。目前持續積極處分高雄前鎮區之土地，除償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。

中石化 鼎越 聯貸案

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