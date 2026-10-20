近年來，日本股市在企業治理改革發酵、AI科技與製造產業成長，及觀光消費回溫等利多帶動下，再度成為全球資金關注焦點。今年日股延續多頭格局，投資熱度持續升溫，東證股價指數（TOPIX）於8月創下4,197點的歷史新高，反映全球AI資本支出擴張下，日本半導體設備、電子零組件及高階製造供應鏈同步受惠。

2026-10-21 00:05