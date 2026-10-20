國喬（1312）加速轉型，瞄準AI及半導體高階材料商機，昨（20）日宣布，未來十年將投入14.85億元參與「電特化基金」，鎖定具技術及量產實力特殊化學材料企業，繼攜手日本愛沃特株式會社（AWI）後，再擴大半導體材料供應鏈布局。

國喬近年積極推動「轉向與合作」計畫，以產品高值化、市場全球化及投資多角化三大策略，尋求傳統石化本業以外的新成長動能。今年8月宣布與日本AWI建立策略合作關係，10月進一步跨足創投，透過技術合作與資本投資雙軌並進，切入半導體特殊材料市場。

此次國喬參與的電特化基金，由中華開發資本管顧擔任基金管理人，結合專業投資團隊在科技產業的案源開發、投資評估及投後管理經驗，尋找具備研發技術、量產能力及市場擴張潛力的特化材料企業。

國喬總經理曾嘉雄表示，公司長期累積化工製造、材料開發及國際供應鏈合作經驗，透過與專業投資機構合作，除可發掘具成長潛力的投資標的，也將探索原料供應、製造技術及市場拓展等合作機會，擴大國喬在高階材料產業的參與程度。

在產品高值化方面，國喬持續發展電子級低碳足跡氫氣、綠色生質基材等高階材料，並將半導體電子級材料列為重要發展方向。