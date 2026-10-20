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鈺齊Q3每股賺0.68元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布第3季自結財報，營業毛利7.19億元，毛利率13.2%，稅後純益1.36億元、年減54.6%，單季每股純益0.68元。累計前三季營業毛利20.35億元，毛利率14.16%，稅後純益4.94億元、年減42.1%，每股純益2.46元。

鈺齊表示，隨著近年積極擴廠投入，以及新舊品牌開發有成，儘管外部環境仍充滿諸多不確定性與挑戰，但2026年營運規模仍呈現增長態勢，惟獲利表現受到壓抑，尚無法伴隨營運規模成長。

鈺齊指出，影響上半年獲利表現的負面干擾因素，仍持續對第3季造成干擾，包括關稅所造成的直接與間接影響、各種原物料價格波動震盪、工資連續調漲壓力等，另外還有為拉高新廠新產能稼動率，所必經的學習曲線成本及固定成本攤提增加等。

關於代工品牌資訊，集團目前量產代工家數已逾50家，其中前三大占比將近五成，前十大占比已逾八成，前20大逾九成，集團多品牌接單的營運策略主軸不變。

至於各生產基地產值比重，越南、柬埔寨、中國及印尼占比分別為65.73%、20.36%、11.01%及2.90%；前三季銷售地區仍以大歐洲地區為主占40.44%，大美洲次之39.94%，其中美國為30.81%，大亞洲則為18.62%，其他地區合計為1%。

鈺齊表示，為滿足全球品牌客戶需求並展現深厚的誠信承諾，集團自2024年中全力推進全球產能布局優化。越南與印尼新廠已於2025年下半年進入量產試作。

鈺齊 毛利率

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