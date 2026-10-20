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至上今年業績拚6,000億
半導體通路商至上（8112）今年受惠於記憶體價格高漲，業績大幅度躍增，今年累計前三季合併營收已年增超過1.8倍。法人預期本季業績可能與第3季相當，全年營收超過6,000億元大關，以高增幅創下歷史新紀錄。
至上是三星在台重要代理商之一，今年累計前三季合併營收為4,444.24億元，年增1.84倍，第3季合併營收達1,836.49億元，季增21.9%、年增幅度達2.43倍，連續四個季度改寫新高紀錄，第2季每股純益5.54元，首度單季賺進超過半個股本，上半年每股純益為9.45元。
至上先前表示，營收大幅成長主要是記憶體等零組件價格持續上漲，伺服器及手機客戶拉貨動能強勁所致，對於下半年業績增長非常有信心。
至上之前在法說會中揭露，累計前七月業績中，DRAM與NAND Flash合計占比達88％。搭上AI應用熱潮，公司第2季記憶體相關業績中，終端產品應用有超過一半比率來自伺服器，手機應用比重降至33.7％。
到今年6月底為止，至上的負債比率約86％，為持續籌措更多資金以週轉，陸續發行可轉換公司債20億元、現增籌集26.4億元，以及簽訂新的聯貸案約等值120億元規模。
至上今年營收與獲利表現可期，至於整體記憶體市況發展，法人認為主要是觀察最快明年原廠擴產的新產出開始供應後，整體供需缺口是否有所收斂。也有業界人士表示，雖然記憶體相關消息頻傳，但短期內記憶體供需失衡的情況並未見到改變。
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