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復盛Q4營收有望創高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）目前正步入傳統的出貨旺季，在訂單掌握度高和9月遞延出貨挹注下，法人看好該公司營運表現，第4季單季營收創新高可期。

法人指出，復盛應用第3季受海運船期影響，部分出貨遞延，營收表現相對平淡，單季營收為73.97億元，相較第2季的80.74億元，衰退8.4%；但比去年同期的58.94億元，則成長25.5%。至於毛利率因產品組合不如前季，加上原材料成本壓力，同步下修。

第4季方面，由於高爾夫品牌商相繼展開新品備貨，帶動該公司進入出貨旺季，目前訂單掌握度已達八至九成，加上9月遞延出貨量可於10月反映，將挹注其營收動能明顯回升。

法人預估復盛應用本季營收將季年雙增，並均有挑戰兩位數字實力，同時可創單季歷史新高。而毛利率受惠旺季規模放大，也有望回升至25.8%區間。

另外，根據高爾夫專業調查機構GF資料，今年美國下場打球的前八月年增率由上半年的4.2%，降至1.1%；成長動能放緩主要因部分地區降雨明顯增加，影響下場打球活動。

惟今年第2季美國主要品牌商球具存貨與當季銷貨比為1.24倍，雖略低於去年同期的1.26倍，但品牌端庫存仍處健康水位，終端需求並未明顯退潮，並且客戶回饋與訂單展望仍偏正向，有助維持正常拉貨。

營收 法人 高爾夫球

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