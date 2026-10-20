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凌航財報／第3季首破10億元創新高 前三季EPS達30.01元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體模組廠凌航（3135）20日公布第3季財報，單季稅後純益首度突破10億元，達10.3億元，季增6.2%，創歷史新高，每股純益9.14元。第3季營收雖季減，但毛利率回升至24.4%，帶動獲利續攀高峰，前三季每股純益累計達30.01元。

凌航第3季營收56.4億元，季減22.8%、年增184.7%；毛利率24.4%，季增6.4個百分點、年增16.9個百分點；營益率23.4%，季增6.9個百分點、年增18.5個百分點。本業獲利能力改善，推升稅後純益較去年同期大增1,217%，在營收回落之際，仍維持獲利成長。

累計前三季營收169億元，年增228.6%；毛利率23%，較去年同期提升17.5個百分點；營益率21.3%，年增17.9個百分點；稅後純益28.5億元，年增2,683.9%，每股純益30.01元，營收與獲利均大幅超越去年同期。

展望後市，凌航持續擴大工控與邊緣AI客戶布局，相關業務營收占比目前約25%至30%，明年目標提高至35%以上。法人預期，既有工控客戶導入更多產品，加上消費與電競客戶回補庫存，明年營收仍可望有雙位數成長。

財報 營收 EPS

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