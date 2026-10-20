凌航財報／第3季首破10億元創新高 前三季EPS達30.01元

台積電（2330）在10月初寫下2,590元天價後走跌，法說會後更進一步下滑，連季線都失守，到底是什麼原因造成台積電跌個不停？什麼時候可以止穩上漲？證券分析師直言，台積電下跌的原因有三個，但要上漲，先等台指期結算，不過，分析師強調，除了台積電可以布局之外，還有四類族群也值得留意。

2026-10-20 11:55