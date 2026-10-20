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成交值前十名唯一收紅！緯創逆漲5% 外資、投信為何同步加碼？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股20日量縮價跌，集中市場指數下跌529.15點，收46,292.93點，成交值降至7,587億元，三大法人擴大賣超968.04億元。觀察成交值前十名個股，僅緯創（3231）逆勢收紅，外資投信同步大舉買超，成為盤面焦點。

緯創今日開低走高，盤中最低177元、最高193元，終場收189元，上漲9元、漲幅5%，成交量約8.2萬張，成交值155.1億元，排名成交值第10。相較之下，台積電（2330）下跌0.62%、收2,405元，聯發科（2454）下跌1.31%、收4,150元，大立光（3008）跌幅更達4.32%、收5,975元，凸顯多數高成交值個股仍面臨賣壓。

籌碼方面，緯創獲外資買超32,813張，位列買超第一名；投信也買超8,333張，排名第二。土洋法人同步加碼，加上股價逆勢走高，使緯創成為今日成交值前十名中唯一收紅的個股。

產業消息方面，德國政府20日宣布與輝達（NVIDIA）合作，加速AI在工業領域的應用，並開發運用德國產業資料與專業知識的工業AI模型。輝達執行長黃仁勳指出，AI下一波浪潮將是實體AI，應用涵蓋機器人、自駕車及工業領域；不過，雙方合作的投資金額尚未公布。

市場推測，若歐洲後續擴大AI基礎建設與工業AI投資，已在當地布局的伺服器代工廠可望迎來潛在商機。緯創與緯穎（6669）在捷克設有AI伺服器生產據點，布局歐洲市場；緯創也持續擴大全球產能，涵蓋台灣、越南及美國德州。德國工業AI合作能否進一步帶動歐洲相關投資、轉化為實際伺服器訂單，仍有待後續觀察。

觀察成交值前十名，台積電以409.31億元居冠，南亞（1303）以315.07億元排名第二、股價下跌2.47%；富喬（1815）以294.82億元排名第三、股價持平。聯發科、大立光、國巨*（2327）及南亞科（2408）都收黑，僅緯創上漲。

成交量前十名則由主動中信台灣收益（00406A）以約64.98萬張居冠，友達（2409）以約37.67萬張排名第二、股價跌2.59%；台玻（1802）以約20.32萬張排名第五，股價漲2.12%。其餘席次以台股正2、主動式ETF及元大台灣50（0050）等ETF為主。

緯創 外資 投信 漲幅 指數

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