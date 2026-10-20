無懼台股震盪逾570點！聯一光處置解禁快攻漲停、今國光注意股也亮燈

台股20日盤中震盪逾570點，最高來到46,967.91點、最低下探46,397.12點，光學族群卻逆勢走強。今國光（6209）遭列注意股仍快攻漲停112元，聯一光（3441）處置出關不到15分鐘也攻上漲停268元，帶動玉晶光（3406）、揚明光（3504）同步走揚。不過，大立光（3008）盤中翻黑跌逾２%，表現相對疲弱。市場聚焦族群AR眼鏡、紅外線鏡頭及CPO等題材。

其中，今國光（6209）受惠紅外線熱感應鏡頭需求成長，加上車載鏡頭出貨預期較去年增加及AR應用布局，9月合併營收達6.69億元，月增20.12%、年增81.57%，創歷史新高；前九月營收41.64億元、年增71.39%，已超越2025年全年營收36.52億元。

獲利方面，今國光今年上半年每股純益1.53元，已超過2025年全年水準。第3季營收17.5億元、季增39.29%、年增92.54%，顯示客戶拉貨動能延續；紅外線鏡頭應用涵蓋熱成像、測溫、無人機及車載等領域，車載主要客戶Magna出貨預期較去年增加。公司看好今年營運優於去年。

聯一光則受惠處置出關與CPO題材，成為盤面另一焦點。公司主要供應光學玻璃、透鏡及稜鏡毛胚等上游材料，並布局車載、醫療、軍工及工業檢測等應用。隨AI資料傳輸需求成長，共同封裝光學（CPO）成為光學產業新布局方向，聯一光因掌握輝達指定的肖特部分材料，積極搶攻相關商機。

聯一光董事長陳忠政日前表示，看好AI需求帶動CPO發展，預期2027年相關應用營收占比有望達一成。不過，公司獲利仍有波動，今年第2季每股純益0.69元，8月每股純益則降至0.08元，年減80.95%，後續成長仍待營收與獲利表現驗證。

籌碼方面，今國光19日因近六個營業日當沖成交量占總成交量比重偏高遭列注意股，當日收盤102元，本益比44.16倍；聯一光則於10月8日至19日遭列處置股，20日正式出關。兩檔個股今日同步走強，除反映市場對AR、紅外線等光學新應用的關注，也須留意短線資金與籌碼變化對漲勢延續性的影響。