泰合掛牌上市 早盤大漲逾1倍 新藥BEQIA歐美藥證進入收成期

泰合（6467）20日以每股承銷價105.6元由興櫃正式轉上市，早盤一度上漲逾1倍、達219.5元。公司主力產品BEQIA抗血栓口溶膜正同步推進歐美藥證審查，歐盟預計2026年第4季取得上市許可，美國則以2027年4月22日為審查完成目標日期。

泰合生技以自主研發的經上皮藥物傳輸系統（TDS）為核心技術，專注505(b)(2)新劑型新藥開發，採取「價值驗證、策略授權」商業模式，透過授權金、里程碑金及銷售分潤建立收益來源。除BEQIA外，公司也積極推進長效型抗血栓口溶膜TAH3341及肺纖維化口頰溶膜TAH0031，布局後續成長動能。

泰合董事長李世仁表示，BEQIA以Apixaban為主成分，主要針對需長期接受抗血栓治療的患者，具有無須飲水即可服用的特性。該產品已完成樞紐性臨床試驗，證實與原廠錠劑具有生物等效性，目前已向美國FDA提出新藥上市申請（NDA），進入為期十個月的審查程序。

在國際市場布局方面，泰合規劃2026年至2027年推進BEQIA歐美授權，採取原廠與非原廠合作雙軌策略。其中，歐洲評估泛歐或區域授權，北美鎖定具備銷售能力的藥廠，紐澳市場優先尋找熟悉當地藥證及藥價補助制度的合作夥伴，新興市場則採區域整合授權模式。

依目前規劃，BEQIA預計2027年於歐洲及紐澳上市，後續再拓展美國市場，逐步擴大國際銷售版圖。

此外，泰合也正在推進下一代長效型抗血栓口溶膜TAH3341，透過緩釋技術，目標將服藥頻率由每日2次降低至每日1次，爭取全球首款緩釋型抗血栓口溶膜市場商機。

李世仁指出，長效劑型除了提高用藥便利性，也有助改善患者服藥順從性，延長產品生命周期。TAH3341目前處於臨床前階段，犬隻藥動學試驗顯示，各候選配方的藥物暴露量（AUC）約為原廠錠劑的74%至134%，提供後續配方優化依據。

泰合規劃2027年取得TAH3341一期臨床數據後，啟動技轉及授權洽談，並以2029年進入樞紐性臨床試驗為目標。

另一項產品TAH0031則鎖定特發性肺纖維化治療市場，採用口頰黏膜吸收技術，期望降低藥物在腸胃道的暴露，改善現行口服膠囊可能造成的腹瀉、肝毒性及吞嚥不便等問題。

根據Grand View Research資料，全球特發性肺纖維化治療市場規模預估由2025年的43億美元，增加至2030年的54.6億美元，年複合成長率約6.8%。泰合希望藉由差異化劑型切入市場，但相關臨床效益仍待後續試驗驗證。

此外，已完成一期臨床試驗的戒毒舌下口溶膜TAH2211，目前也同步洽談授權與技轉。

隨著BEQIA邁向歐美取證及商業化，TAH3341、TAH0031與TAH2211等產品接續推進，泰合將以多產品、多區域授權策略，逐步建立長期營收來源，後續藥證核准、國際授權及產品上市進度，將成為觀察公司營運成長的重要指標。