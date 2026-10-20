台積電從天價到季線失守跌夠了嗎？ 分析師：要上漲先看這時間

台積電（2330）在10月初寫下2,590元天價後走跌，法說會後更進一步下滑，連季線都失守，到底是什麼原因造成台積電跌個不停？什麼時候可以止穩上漲？證券分析師直言，台積電下跌的原因有三個，但要上漲，先等台指期結算，不過，分析師強調，除了台積電可以布局之外，還有四類族群也值得留意。

台積電在10月15日召開法說會，公布第3季財報及第4季展望，第3季稅後純益7,630.6億元，每股純益29.43元；總獲利和每股純益創單季新高；第3季毛利率66.4%，營業利益率58.7%，稅後純益率51.1%；第3季美元營收與營益率都超標，毛利率則在預期區間內；第3季先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達全季晶圓銷售金額 79%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電提出第4季業績展望，合併營收預計介於 523 億美元到 543 億美元之間；若以新台幣 31.8 元兌 1 美元匯率假設， 毛利率預計介於 65%到 67%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

證券分析師張陳浩認為，個人對台積電第3季的財報數字認為是低於預期，主要是三個理由，首先是每股純益不到30元，其次是毛利率受折舊的影響出現季減， 另一個就是先進製程的比重不到80%，這三個數字都較他所預期的來得低。

台積電股價從歷史高價2,590元反轉向下，法說會後也未止穩，反而更向下探底，跌落到季線之下；台積電前一次季線失守的時間是在9月14至16日，隨後往上拉升，10月6日寫歷史新高價，但之後就往下一路走跌，季線再度失守。

張陳浩表示，台積電股價下跌的原因在於，目前的股價相對全球半導體來說處於相對高階，加上新台幣貶值，外資直接賣超台積電換錢，另外，財報的因素也影響股價的表現；但張陳浩說，雖然第3季財報不符預期，但股價已經先行反映，以第4季的展望來說還不錯，且股價回到季線，反而是台積電的買點。

至於台股大盤指數及台積電要上漲，張陳浩強調，要等台指期結算過後，除了台積電可以布局之外，還看好網通、玻纖布、低股價的光學概念股、被動元件等族群。

張陳浩點名，網通族群包括明泰（3380）、建漢（3062）、正文（4906）、兆赫（2485）等；光學概念股的今國光（6209）、先進光（3362）、保勝光學（6517）等；被動元件的禾伸堂（3026）、國巨*（2327）、華新科（2492）、蜜望實（8043）、信昌電（6173）等都值得關注。