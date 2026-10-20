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本業、 業外漸入佳境 法人調高台塑獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台塑（1301）隨傳統旺季到來，及中國大陸推出刺激內需政策、美中貿易戰休兵期間延長，法人預期，第4季本業回溫有利營運改善，加上電子級化學品新產能逐步開出，帶動產品組合優化，調高獲利預估值及目標價

投顧法人分析，台塑第3季受美伊戰事反覆，原油及乙烯、丙烯價格維持高檔，加上高通膨影響終端需求，產品售價無法完全轉嫁成本，本業出現虧損，幸賴權益法投資收益74.3億元挹注，自結單季每股稅後純益（EPS）0.9元，前三季EPS達3元。

法人指出，台塑本業因中國大陸產能外溢及削價競爭相對承壓，帶人工智慧（AI）及半導體帶動的產業結構改變與強勁需求，成為轉型契機。其中，運用原料供應、廠區、電力與公用設施優勢，與國內外化工大廠合作，透過轉投資擴大布局電子級化學品，新增與擴建陸續在2028年投產。

台塑今年宣布除與日本大賽璐於仁武廠區合資建置電子級光阻稀釋劑廠，及攜手中華化（1727）於麥寮廠區合資擴建電子級硫酸產線外，並與台紙於台塑美國德州廠區合資興建電子級鹽酸廠。

既有轉投資方面，台塑德山於林園廠擴建電子級異丙醇（IPA）3萬噸年產能，屆時總產能倍增至6萬噸，並建置廢液回收系統提高循環利用效益；台塑大金大發廠則擴建氫氟酸產能。

本業來看，今年各國啟動中國大陸PVC反傾銷調查，美伊衝突亦使天然氣供應受阻，亞洲燃料煤價格攀升至兩年多以來高位，推升中國電石法PVC成本，將有助改善市況。

台塑 法人 目標價

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