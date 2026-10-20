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成交量前十名中有三檔是玻纖布！富喬續創新高、台玻觸及70元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股20日持續表現疲弱，盤中再度下跌逾百點，但玻纖布族群逆勢上漲，富喬（1815）續創新高，一度漲至161.5元，盤中漲幅逾2%；台玻（1802）則一度回升至70.6元，上漲逾4%，南亞（1303）上漲逾1%，另外德宏（5475）衝上漲停板228.5元鎖死。值得注意的是，盤中成交量前十名中，有三檔是玻纖布族群，包括富喬、台玻、南亞，顯示資金熱度聚集。

富喬公布9月自結數，營業毛利4.87億元，年增198.77%，毛利率高達51.9%，相比第2季毛利率約40%，再多增加近12個百分點，稅後純益3.31億元，每股純益0.56元。

富喬為台灣少數具備紗、布垂直整合與自有配方能力的玻纖布廠，並持續往高階玻纖布邁進，台灣產能由第一代低介電玻纖布Low DK1轉向Low DK2，下半年Low DK2出貨持續增加；自2027年起，富喬規劃將中國大陸廠部分一般電子級玻纖布產能轉向Low DK產品，以擴大高階材料供應。

富喬也積極擴充海外產能，泰國北柳府Apex Green工業園第一期已動土，相關投資額約31億元，主要生產高階玻纖布產品，應用涵蓋AI伺服器、低軌衛星、IC載板等相關領域，預計2027年第3季量產，產能皆已被客戶訂滿。

台玻9月營收月增8.1%、年增34.1%；前九月營收年增18.6%。T-glass已通過國內外廠商認證，加上Low Dk系列高階玻纖布持續出貨，挹注營收、毛利率成長動能。法人預估，台玻第4季玻纖布營收貢獻可望超越50%，由於台系CCL大廠布建M9材料，台玻高階玻纖布營收比重將持續成長。

日東紡本月指出，T-Glass需求強勁，產線滿載仍供不應求；旗下建榮（5340）也已自第2季開始量產T-Glass，隨客戶需求提升產量。

富喬 台玻 成交量

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