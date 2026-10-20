AI 高階應用動能強勁 法人調升臻鼎獲利預估值及目標值

臻鼎-KY（4958）第3季營收646.2億元，優於預期，受惠行動通訊旺季延續，加上GPU與ASIC新一代主板開始放量，法人預期，第4季營收及獲利可望續創新高，2027年人工智慧（AI）營收占比突破三成，調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，臻鼎-KY隨AI出貨暢旺，加上手機客戶進入新品旺季，9月營收以263.5億元締造新猷，其中，伺服器、光模塊及IC 載板合計營收年增逾三倍，行動通訊亦呈雙位數月增與年增。

臻鼎-KY第3季營收646.2億元，GPU新一代主板進入量產、1.6T光模塊出貨放大及手機客戶進入新品旺季為主要動能，表現明顯優於預期，法人預期，產品組合優化有利毛利率及獲利同步水漲船高。

法人指出，AI伺服器主板隨GPU與ASIC平台持續升級，在設備與材料交期拉長下，全球高階AI印刷電路板（PCB）產能缺口約15%至20%，訂單已排至 2028年，2027至2028年產品報價可望持續上調。

臻鼎-KY在建22座新廠中，半數投入HDI、伺服器與光模塊產品，在同業擴產受限下，得以持續承接訂單，帶動伺服器HDI比重由2026年上半年約五成持續提升；繼ASIC專案今年大量出貨後，GPU平台新一代主板亦自第4季起放量。

隨AI伺服器傳輸速率升級至1.6T，具mSAP大量生產經驗的臻鼎-KY已掌握市場多數高階設備產能並持續擴充，法人推估，可望在2027年1.6T世代成為全球光模塊PCB龍頭，光模塊相關營收預估由2026年逾100億元，續增至2027年的250億元以上。