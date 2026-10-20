光環代工業務成長動能強勁 毛利率持續成長

光環（3234）20日強勢上攻，不僅站上所有均線，且所有均線集體上彎，有望衝擊前高。股價暫報189.5元，上漲11.5元，漲幅6.46%，成交逾3,000張。法人看好，隨著代工業務的注入，公司獲利結構顯著改善，自 7 月起正式實現轉虧為盈，營收預期將會逐月成長。

法人指出，光環第2季毛利率為19.9%，季增10.1ppts，主要是受惠於 NRE 收入增加與稼動率提升。第3季營收 3.26 億，季增 66.3%，年增115.9%，成長動能來自於代工業務動能強勁，至於毛利率考量到NRE收入與代工業務使稼動率持續提升，法人推估第3季毛利率有望提升至31.4%。

為因應客戶需求成長，光環規劃逐季擴廠，投片量也預估將逐月提升，法人預估2027年底產能將為 2026年的3 倍。隨著代工片數逐月成長，法人樂觀預期明年第2季毛利率將進一步突破至四成以上。