PCB強勢股續航！兩檔注意股雙雙亮燈 台郡漲停買單逾3.7萬張

台股20日在台積電（2330）回測2,400元、聯發科（2454）相對有撐下，大盤於平盤上下震盪，PCB族群延續前一日強勢表現。台郡（6269）開盤後快速攻上漲停88.3元，買單高掛逾3.7萬張，帶動律勝（3354）盤中一度亮燈、台虹（8039）觸及漲停價328.5元，柏承（6141）、精成科（6191）、瀚宇博（5469）、金居（8358）等也力穩高檔。台郡與律勝19日才遭列注意股，20日股價仍強勢，AI伺服器、高速傳輸及先進封裝材料布局持續受到市場關注。

台郡正從傳統軟板供應商轉型為傳輸產品及解決方案提供者，目標將單一客戶營收占比由逾九成、降至五至六成，2026年AI伺服器傳輸產品可望成為成長動能。

除了AI伺服器，台郡也切入Meta AI眼鏡供應鏈。本土投顧預估，2026年全球AI眼鏡銷量將達1,304萬支，年增35%，Meta市占率逾七成。不過，台郡相關業務占營收比重仍有限，實際貢獻有待觀察。

台郡另一項布局是AI伺服器液冷系統的機櫃漏液感測器，相關供應鏈曾於2025年COMPUTEX展示。財務長熊雅士先前表示，隨客戶新產品量產，2026年下半年營運可望轉強；公司預估，第3季漏液感測器營收可較第2季翻倍，全年營收占比有機會接近一成。

台虹則受惠高頻高速傳輸需求及先進封裝材料布局，美系客戶新機種導入細線路（Fine-Pitch）與高階材料的比重提升，加上泰國廠產能效益逐步顯現，營運結構持續優化。

籌碼方面，台郡前一交易日獲外資買超3,209張，連三日獲加碼；台虹獲買超3,119張，律勝也連五日獲買超。

不過，台郡因近六個營業日累積周轉率達75.62%遭列注意股；律勝則因累積股價漲幅達38.03%，另涉及周轉率及券商成交比重等因素遭列注意股。後續仍須觀察新產品量產、營收貢獻及籌碼變化。