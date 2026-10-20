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花旗正面看待緯穎業績成長力道 調升目標價

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

花旗分析師在研究報告中指出，緯穎（6669）第4季在AMD以及NV VR200等新產品出貨的助力下，營收有望成長逾兩成。ASIC部分同樣持續成長，強勁需求將延續至2027年，並隨著液冷設計逐步成為主流，將帶動內涵價值提升，有利於毛利率成長。需求持續成長下，花旗調升緯穎近三年獲利以及目標價

花旗指出，目前市場對緯穎面臨零組件供應受限或 AI 需求受阻有許多疑慮，但花旗仍對第4季將開始出貨的新產品持正向看法，AMD 的Helios 與供應給甲骨文的 VR200 將溫和放量，帶動營收持續成長。

回頭看第3季，花旗表示記憶體成本上升估計仍會對部分一般型及 AI ASIC 伺服器帶來負面影響，因此毛利率的部分將會略為衰退；但受惠於一般型伺服器需求優於預期以及 AI ASIC 伺服器放量，營收成長幅度優於市場預期，因此花旗對於獲利表現也是正面看待。

緯穎今日反彈近4%，暫報1,960元，上漲75元。法人看好，在經過整理過後，緯穎有望重返2,000元大關，

緯穎 花旗 目標價

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