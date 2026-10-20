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讓病人吞藥更容易！生技新兵泰合掛牌 股價飆逾一倍

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

新劑型新藥廠泰合（6467）20日以105.5元上市掛牌，盤中大漲超過100%，一度衝達219.5元。先前泰合以105.6元辦理公開申購，抽中的投資人等同今日上市的溢價差就達11.3萬元。

泰合主要做「新劑型新藥」，尤其專注於口溶膜（Oral Dissolving Film，ODF）技術，把已經具有療效的藥物，改良成更容易使用的新劑型，例如把原本需要吞服的藥錠，改成放在舌頭上就能溶解的薄膜，特別適合吞嚥困難的老人、小孩，或因疾病而不容易吞藥的患者。

泰合目前開發三種藥物，包括抗血栓口溶膜BEQIA（TAH3311）、化療止吐口溶膜TAH4411，以及治療兒童注意力不足過動症（ADHD）的口服液TAH9922。

其中，BEQIA為抗血栓口溶膜，主成分為全球暢銷抗凝血藥物Apixaban，主要用於降低心房顫動患者發生中風及全身性栓塞的風險。泰合運用自主研發的藥物傳輸技術，將傳統錠劑改良為口溶膜，方便吞嚥困難患者服用，瞄準美國一年逾292億美元的市場商機，預計2027年4月22日迎來美國FDA藥證審查完成目標日。

失智、中風後及老年族群為吞嚥障礙高風險族群，每年目標市場規模約有110億至164億美元，BEQIA可在口中快速崩解且無須飲水，有助降低噎嗆風險及給藥誤差，解決高齡患者服藥痛點。

此外，化療止吐口溶膜TAH4411已取得日本核准並上市，TAH9922美國市場權利則授權比利時藥廠Hyloris。

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