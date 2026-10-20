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聯電在矽光子及先進封裝布局有成 分析師估今年 EPS 為7元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聯電（2303）與英特爾合作的12nm廠預估在2027年底開始量產，且初期量產以WiFi及通訊應用為主，未來應用是否擴大至矽光仍要觀察，儘管如此，法人機構認為，聯電在光通布局已逐步開花結果，預估今年每股獲利（EPS）為7元。

分析師認為，聯電在光通布局已逐步有成，包括公司7月已將首批12吋矽光子PIC量產晶圓交付客戶，2027年將進一步推出可供更多客戶導入的矽光子平台並提供客戶PDK，預計2027年新加坡廠將擴充22、28nm產能以供應PIC/CPO需求；矽光子調變器因應400G以上規格，基板從矽走向TFLN（薄膜鈮酸鋰），聯電與HyperLight合作，已經導入生產，推估潛在客戶為Lite、MACOM及Coherent。

此外，先進封裝也有成果，技術已擴展到獨立深槽電容（DTC）的2.5D中介層、3D晶圓對晶圓堆疊（RF SOI）以及記憶體對記憶體堆疊技術。目前已有10多個活躍客戶，並有超過35個新產品正在討論中，預計在2026年~2027年初開始貢獻。

隨聯電在矽光子及先進封裝布局有成，加上成熟製程本業UTR在今年第3季已提升至90%以上，營運全面好轉，預估今年EPS為7元。

聯電 矽光子 EPS

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