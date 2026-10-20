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聯詠第3季 EPS 預估約9.5元 法人估全年34.9元
聯詠（3034）第3季營收達到309.7億元，來到先前財測區間300~312億元的中上緣，主要受惠客戶新機備貨需求，但因為先前給出的毛利率財測較低（38.5~41.5%，低價庫存降低），因此，分析師預估，單季每股獲利（EPS）約9.5元。
法人機構表示。聯詠在DRIVER產業技術領先，無論在OLED DDIC及OLED TDDI甚至車用DRIVER等都首先推出新產品，且導入國際一線品牌客戶，但因為應用仍集中在消費性電子中，而未來的材料成本、晶圓代工及封測價格仍持續提升，加上低價庫存開始降低，因此，在晶圓代工持續漲價到明年第1季的狀況下，仍有反映成本漲價的空間。
因此，上修今年毛利率預估為40.2%，但預估明年毛利率下滑至39.3%，而全年EPS為34.9元、年增30%。
由於目前消費性電子產品受到記憶體成本高漲擠壓，另外在晶圓代工及封測成本仍持續提升，未來將持續觀察聯詠的毛利率抵禦能力。
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