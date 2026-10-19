永彰（4523）昨（19）日與寶佳機構攜手舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，面對AI科技快速發展，以及缺工、少子化帶來的智慧化與無人化需求，永彰進軍智慧機器人及生活科技應用，隨新產品推出，將成為未來營運成長新動能。

永彰打造建築智慧化展示場域，讓大家更了解永彰長期的發展策略，寶佳機構董事長林家宏及永彰集團董事長顏明宏出席活動，現場也安排智慧建築科技解說、機器人動態展示與互動體驗，讓顧客進一步了解智慧科技在建築場域的整合與應用。

永彰科技董事長顏明宏表示，這次攜手寶佳一起舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，永彰科技、永雋科技與永元智能分別呈現不同領域的技術與方案，展示內容涵蓋智慧建築、智慧機器人及生活科技應用，呈現科技如何從建築系統延伸至住宅日常。

永彰科技展示智慧信箱及智慧取櫃，回應社區包裹收取與管理需求；永雋科技則展示「三宅・一生」智慧建築系統、電動車火災整合防護、錶前電力匯流排、智能電子鎖及EMS電飽寶等方案。