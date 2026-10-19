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台灣大搶進品牌電商

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）近年深耕電子商務（momo富邦媒），更搶進品牌電商，2024年成立富信新零售，串連集團資源，代理及操盤國際品牌，推升單季營收貢獻倍增，9月更引進日本雜貨品牌3COINS，未來展店將貢獻營運成長。

台灣大科技電信業務（Telco+Tech）是三大成長引擎之一，旗下業務包含momo購物、電信帳單代收（大哥付隨帳收）、品牌電商代營運以及OTT TV平台的MyVideo，今年第2季科技電信事業群營收年增4%，排除momo業務年增率高達18%，其中推升成長最大的就是「品牌電商」。

台灣大總經理林之晨日前在法說會上分享，品牌電商代營運業務單季貢獻營收超過一倍，更引進日本生活雜貨品牌3COINS於momo等通路上架。

3COINS是台灣人到日本旅遊最愛逛的生活雜貨品牌，網路上更常看到網友分享2026年3COINS必買攻略，3COINS來台也掀起一波哈日族的關注熱潮。

台灣大品牌電商業務主要協助ROYAL CANIN、PHILIPS在台灣落地銷售，富信新零售更轉投資成立富昱谷日，主要任務就是引進國際優質生活品牌，目前負責3COINS在台灣市場的品牌營運、門市經營、會員福五及品牌行銷等業務。

電商 品牌 台灣大

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