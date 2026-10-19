艾訊奪智慧住宅專案 將工業級人機介面導入豪宅案場取件櫃
工業電腦廠艾訊（3088）昨（19）日宣布攜手知名建設，將工業級人機介面GOT110A導入「台中南屯七期豪宅」案場的智慧取件櫃，市場看好，有望為艾訊業績增添新動能。
艾訊表示，隨著智慧住宅與社區服務持續發展，住戶對便利性、安全性與隱私的要求也日益提升。對高端住宅而言，外送與包裹管理除了講求便利，更需要兼顧住戶隱私、社區門禁及公共空間管理。
艾訊將工業級人機介面GOT110A導入「台中南屯七期豪宅」案場的智慧取件櫃。本案將智慧取件櫃設置於住宅公共空間，讓外送人員可於指定區域完成餐點投遞，住戶再依通知自行下樓取件，不需配合外送員送達時間。
對物業管理而言，智慧取件櫃也能減少櫃檯人員代收、辨識餐點、通知住戶及保管餐點等工作，讓物業人力能更專注於迎賓、保全及住戶服務。
此外，集中管理外送餐點，有助於維持大廳整潔與整體環境質感。
艾訊今年9月營收8.89億元，月減6%、年增37%；第3季營收27.79億元，季增11.5%、年增59.3%，續創單季新高。累計今年前三季營收達73.93億元，年增47.9%，已超越2025年全年。
艾訊今年營運受惠邊緣AI商機帶動，來自工控自動化營收占比約40-50%，智慧住宅與社區公設所屬的商業應用比重則逾三成，基礎建設占比約14%，涵蓋建築能源與網通管理。
法人預估，艾訊今年在美國製造帶動自動化需求，以及AI資料中心相關能源管理訂單挹注下，今年營收有機會挑戰90億元大關，創新高。
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