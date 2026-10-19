特力屋預計29日轉上市

永彰（4523）昨（19）日與寶佳機構攜手舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，面對AI科技快速發展，以及缺工、少子化帶來的智慧化與無人化需求，永彰進軍智慧機器人及生活科技應用，隨新產品推出，將成為未來營運成長新動能。

2026-10-19 23:48