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特力屋預計29日轉上市
特力屋（7867）預計10月29日轉上市交易，昨（19）日公告新股承銷價為每股44.06元。公司辦理現金增資發行普通股10,200張，上市前競價拍賣7,344張已完成開標，最低得標價38.6元、最高60元，加權平均得標價44.06元，因未達最低承銷價的1.25倍，公開申購價由48.04元調降至44.06元。
董事長何湯雄表示，特力屋以供應鏈規模、會員消費數據與商品開發能力，擴大高性價比自有品牌及獨家商品比重，可以避開與市場既有品牌的同質化價格戰。同時，特力屋透過丈量、規劃、安裝與連工帶料，把廚具、衛浴、系統家具等單一裝修商品交易，整合為空間解決方案，轉為整體專案收入，客單價與獲利貢獻同步放大。
特力屋透過自有品牌、獨家商品及服務型零售三路並進，逐步改善獲利結構。
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