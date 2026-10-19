璞玉成分股增至394檔

臺灣指數公司昨（19）日公布「臺灣璞玉指數」10月定期審核結果，計納入129檔、刪除66檔成分股，調整後成分股由331檔增至394檔，包含七檔創新板股票，於昨日收盤後生效；「臺灣璞玉中小優選100指數」同步進行定期審核，此次定審替換28檔成分股，調整後維持100檔成分股，亦於昨日收盤後生效。

臺灣璞玉指數定審後，成分股包含小型股258檔、占65.5%；中型股117檔、占29.7%；大型股19檔、占4.8%，中小型股合計占比達95.2%；產業結構方面，成分股涵蓋32個產業，其中傳統產業占58.4%、電子業占39.3%；以個別產業觀察，成分股檔數前三大產業依序為半導體業、占7.9%，電子零組件業、占7.1%，及電腦及周邊設備業、占6.1%。成分股檔數占比增幅前三大產業依序為電子通路業、汽車工業、電器電纜。

從此次臺灣璞玉指數審核成分股變動觀察，刪除的66檔股票中，有50檔仍通過獲利與配息穩定性等優質指標篩選。

其中44檔日均成交量與成交值同步增加，顯示部分原先交易熱度相對較低的優質股票，在納入璞玉指數成分股後，已得到市場關注，後續交易活絡程度已有明顯提升。