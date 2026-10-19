聽新聞
0:00 / 0:00

綠茵與韓廠簽署 MOU

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

保健食品原料研發廠綠茵（6846）昨（19）日宣布與韓國原料公司 RAWGA 簽署策略合作備忘錄（MOU），引進 VC-H1 等新興原料，並獨家代理挪威合作公司Seagarden的 PDRN 相關萃取物。

綠茵生技總經理徐榜奎表示，隨著新原料陸續導入，加上新廠預計2027年3月投產，綠茵將進一步拓展 CDMO業務，為明年營收成長挹注新動能。

徐榜奎表示，此次引進國際原料，希望讓台灣客戶及消費者及時接觸國際新興原料，並透過海外技術交流，結合原料研究成果與市場需求，為美容保健產業創造新的發展機會。

徐榜奎表示，一般而言，新原料導入台灣市場後，從配方開發、打樣、測試到正式上市，通常需要約六至九個月。目前新原料已陸續有客戶啟動打樣，後續將依配方測試及產品上市進度，逐步反映市場效益。

在國際布局方面，綠茵過去深耕國際品牌原料代理，近年進一步投入自有原料開發，目前自有原料已銷往十多個國家。未來將持續引進具市場競爭力的國際原料，並從單一原料供應延伸至配方整合及成品製造，擴大亞洲、歐美等市場的業務機會。

營收 挪威 生技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

因應歐盟 CRA 新規 研華攜手 DEKRA 德凱簽署 MOU

微藻製造生質酒精 中山大學研究發現新方向

越南與四國簽署FTA

第一傳動10月21日登錄興櫃 參考價每股168元、明年切入工業機器人市場

相關新聞

股本膨脹引市場疑慮？緯穎一路貼權下跌 驚現425張「跌停價」鉅額交易

曾高居台股「股后」寶座的伺服器大廠緯穎（6669），在除權後走勢持續疲弱，股價至今已經下挫28％。儘管19日盤中展現逢低承接力道，終場翻紅上漲2.17％、收在1,885元，但盤後公布的鉅額交易資訊卻引發市場高度關注，驚見一筆成交在跌停價1,665元的配對鉅額交易、成交量逾425張（425,537股），總成交金額約7.085億元。

獲利回升、借款槓桿降低 台塑四寶評等獲調升！展望「穩定」

繼去年調降台塑四寶評等之後，中華信評今宣布調升評等行動，因更為強勁的營運現金流量、處分股權投資收益及短期投資公允價值提升，應可使台塑四大公司未來兩年內將其借款槓桿維持在較低水準。基於此中華信評將台塑企業四大公司的長期發行體信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。同時將各類公司債的債務發行信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。

曜越法說會／插旗AI工作站市場 明年起顯著貢獻業績

電競品牌廠曜越（3540）19日召開法說會，董事長林培熙指出，公司將正式進軍AI工作站市場，透過一條龍整合優勢搶攻商機，預料明年起將顯著貢獻營收，約占整體業績至少一成，藉此新業務挹注營運成長。

艾訊奪智慧住宅專案 將工業級人機介面導入豪宅案場取件櫃

工業電腦廠艾訊（3088）昨（19）日宣布攜手知名建設，將工業級人機介面GOT110A導入「台中南屯七期豪宅」案場的智慧取件櫃，市場看好，有望為艾訊業績增添新動能。

永彰進軍機器人應用

永彰（4523）昨（19）日與寶佳機構攜手舉辦「建築智慧化 潭美總部展示會」，面對AI科技快速發展，以及缺工、少子化帶來的智慧化與無人化需求，永彰進軍智慧機器人及生活科技應用，隨新產品推出，將成為未來營運成長新動能。

台灣大搶進品牌電商

台灣大（3045）近年深耕電子商務（momo富邦媒），更搶進品牌電商，2024年成立富信新零售，串連集團資源，代理及操盤國際品牌，推升單季營收貢獻倍增，9月更引進日本雜貨品牌3COINS，未來展店將貢獻營運成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。