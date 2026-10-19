綠茵與韓廠簽署 MOU

保健食品原料研發廠綠茵（6846）昨（19）日宣布與韓國原料公司 RAWGA 簽署策略合作備忘錄（MOU），引進 VC-H1 等新興原料，並獨家代理挪威合作公司Seagarden的 PDRN 相關萃取物。

綠茵生技總經理徐榜奎表示，隨著新原料陸續導入，加上新廠預計2027年3月投產，綠茵將進一步拓展 CDMO業務，為明年營收成長挹注新動能。

徐榜奎表示，此次引進國際原料，希望讓台灣客戶及消費者及時接觸國際新興原料，並透過海外技術交流，結合原料研究成果與市場需求，為美容保健產業創造新的發展機會。

徐榜奎表示，一般而言，新原料導入台灣市場後，從配方開發、打樣、測試到正式上市，通常需要約六至九個月。目前新原料已陸續有客戶啟動打樣，後續將依配方測試及產品上市進度，逐步反映市場效益。

在國際布局方面，綠茵過去深耕國際品牌原料代理，近年進一步投入自有原料開發，目前自有原料已銷往十多個國家。未來將持續引進具市場競爭力的國際原料，並從單一原料供應延伸至配方整合及成品製造，擴大亞洲、歐美等市場的業務機會。