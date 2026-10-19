聽新聞
0:00 / 0:00

漢來美食進擊量販通路

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

漢來美食（1268）加速擴張餐飲零售事業，繼布局電商平台後，進一步切入實體量販通路，擴大線上、線下銷售規模，全年購物商城營收挑戰5,000萬元、年增一成，為營運動能添柴火。

漢來美食昨（19）日宣布，旗下「漢來五星水餃」正式進駐全台萬家福量販通路，擴大實體零售布局。該產品上市一個月銷售突破7,000包，初步展現餐飲品牌跨足零售市場的潛力，也成為集團擴充商品線的重要基礎。

漢來美食近年積極推動營運多元化，除持續拓展餐飲品牌與據點，也將既有餐飲研發及商品開發能力延伸至零售市場，透過標準化商品開發與多元通路銷售，提高既有營運資源的運用效益。

相較傳統餐飲業高度仰賴實體據點及來客量，零售事業可透過電商與量販通路擴大銷售範圍，不受單一餐廳營業規模限制，有助建立餐飲門市以外的營收來源。

目前漢來美食購物商城已建立九大商品類別，累計推出94款單品及組合商品，並透過momo、PChome等第三方平台擴大銷售。此次切入實體量販通路，象徵零售事業由線上延伸至線下，進一步提高市場覆蓋率。

漢來美食 漢來 水餃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢來美食搶攻冷凍水餃商機！新品月賣7,000包、進軍量販通路

漢來美食水餃熱銷7,000包 插旗萬家福量販、電商營收拚5,000萬元

王品人氣餐點超市買得到！石二鍋麻油雞、陶板屋紅豆奶香包開賣

煙波集團跨足商場經營！台南車站首站試營運、年底20品牌進駐

相關新聞

股本膨脹引市場疑慮？緯穎一路貼權下跌 驚現425張「跌停價」鉅額交易

曾高居台股「股后」寶座的伺服器大廠緯穎（6669），在除權後走勢持續疲弱，股價至今已經下挫28％。儘管19日盤中展現逢低承接力道，終場翻紅上漲2.17％、收在1,885元，但盤後公布的鉅額交易資訊卻引發市場高度關注，驚見一筆成交在跌停價1,665元的配對鉅額交易、成交量逾425張（425,537股），總成交金額約7.085億元。

獲利回升、借款槓桿降低 台塑四寶評等獲調升！展望「穩定」

繼去年調降台塑四寶評等之後，中華信評今宣布調升評等行動，因更為強勁的營運現金流量、處分股權投資收益及短期投資公允價值提升，應可使台塑四大公司未來兩年內將其借款槓桿維持在較低水準。基於此中華信評將台塑企業四大公司的長期發行體信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。同時將各類公司債的債務發行信用評等從「twAA-」調升至「twAA」。

曜越法說會／插旗AI工作站市場 明年起顯著貢獻業績

電競品牌廠曜越（3540）19日召開法說會，董事長林培熙指出，公司將正式進軍AI工作站市場，透過一條龍整合優勢搶攻商機，預料明年起將顯著貢獻營收，約占整體業績至少一成，藉此新業務挹注營運成長。

永光強攻電子化學品

國際夥伴需求開出，永光（1711）擴大電子化學品布局，擬再增五條光阻劑產線、兩條銅箔基板（CCL ）樹脂產線，以因應國際客戶在地生產需求。此外，今年擴增的光阻新產線，目前則已近完工，將為營運再添新動能。

綠茵與韓廠簽署 MOU

保健食品原料研發廠綠茵（6846）昨（19）日宣布與韓國原料公司 RAWGA 簽署策略合作備忘錄（MOU），引進 VC-H1 等新興原料，並獨家代理挪威合作公司Seagarden的 PDRN 相關萃取物。

千附搶量子電腦商機

輝達（NVIDIA）砸10億美元擴大量子運算等尖端科研布局，帶動設備商機升溫。千附（8383）旗下千附精密已切入美國量子電腦供應鏈，超低溫真空腔體完成兩套出貨，客戶提出未來每年400至800套潛在需求，千附集團搶占新商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。