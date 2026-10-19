漢來美食進擊量販通路

漢來美食（1268）加速擴張餐飲零售事業，繼布局電商平台後，進一步切入實體量販通路，擴大線上、線下銷售規模，全年購物商城營收挑戰5,000萬元、年增一成，為營運動能添柴火。

漢來美食昨（19）日宣布，旗下「漢來五星水餃」正式進駐全台萬家福量販通路，擴大實體零售布局。該產品上市一個月銷售突破7,000包，初步展現餐飲品牌跨足零售市場的潛力，也成為集團擴充商品線的重要基礎。

漢來美食近年積極推動營運多元化，除持續拓展餐飲品牌與據點，也將既有餐飲研發及商品開發能力延伸至零售市場，透過標準化商品開發與多元通路銷售，提高既有營運資源的運用效益。

相較傳統餐飲業高度仰賴實體據點及來客量，零售事業可透過電商與量販通路擴大銷售範圍，不受單一餐廳營業規模限制，有助建立餐飲門市以外的營收來源。

目前漢來美食購物商城已建立九大商品類別，累計推出94款單品及組合商品，並透過momo、PChome等第三方平台擴大銷售。此次切入實體量販通路，象徵零售事業由線上延伸至線下，進一步提高市場覆蓋率。